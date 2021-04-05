Курс доллара вырос на 53 копейки, евро - на 40 копеек

Центральный банк России с 6 апреля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 76,6052 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 53,18 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 89,9958 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 40,42 копейки.