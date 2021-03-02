Мурманская область. Арктика (16+)02.03.21 12:50
Курс доллара вырос на 53 копейки, евро - почти на 12 копеек
Центральный банк России с 3 марта 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,5755 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 53,07 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 89,5652 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 11,91 копейки.
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