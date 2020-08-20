Курс доллара вырос на 53 копейки, евро – на 2 копейки

Центральный банк России с 21 августа 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,7711 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 53,19 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,4261 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 2,24 копейки.