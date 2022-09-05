Курс доллара вырос на 53 копейки, евро теряет почти 8 копеек

Центральный Банк России с 6 сентября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,9033 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 53,20 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 60,1408 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 7,79 копейки.