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Мурманская область. Арктика (16+)15.03.23 16:05

Курс доллара вырос на 55 копеек, евро подрос почти на 36 копеек

Центральный Банк России с 16 марта 2023 года установил официальный курс доллара в размере 75,7457 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 55,30 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 80,8763 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 35,71 копейки.

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