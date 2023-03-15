Курс доллара вырос на 55 копеек, евро подрос почти на 36 копеек

Центральный Банк России с 16 марта 2023 года установил официальный курс доллара в размере 75,7457 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 55,30 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 80,8763 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 35,71 копейки.