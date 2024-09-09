Курс доллара вырос на 56 копеек, евро – на 19 копеек

Центральный Банк России с 10 сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,6262 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 8,75 копейки.

Официальный курс доллара в размере 90,3853 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 56,28 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,9067 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 19,11 копейки.