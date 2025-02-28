Курс доллара вырос на 56 копеек, евро теряет 47 копеек

Центральный Банк России с 1 марта 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,0754 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 11,91 копейки.

Официальный курс доллара в размере 88,2568 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 56,01 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,5655 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 47,07 копейки.