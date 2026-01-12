Курс доллара вырос на 56 копеек, евро теряет почти 13 копеек

Центральный Банк России с 13 января 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2856 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 12,64 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,7913 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 56,46 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,9668 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 12,70 копейки.