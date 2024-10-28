Курс доллара вырос на 56 копеек, евро укрепился на 41 копейку

Центральный Банк России с 29 октября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,6103 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 10,96 копейки.

Официальный курс доллара в размере 97,2300 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 56,43 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 105,2229 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 41,35 копейки.