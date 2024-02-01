Курс доллара вырос на 56 копеек, евро укрепляется почти на 29 копеек

Центральный Банк России со 2 февраля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 90,2299 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 56,21 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 97,4009 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 28,60 копейки.