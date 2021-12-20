Курс доллара вырос на 57 копеек, евро укрепилось почти на 12 копеек

Центральный банк России с 21 декабря 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,2947 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 56,17 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 83,6187 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 11,61 копейки.