Курс доллара вырос на 58 копеек, евро снижается почти на 42 копейки

Центральный Банк России с 7 февраля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 91,2434 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 58,08 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,2279 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 41,58 копейки.