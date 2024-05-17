Курс доллара вырос на 6 копеек, евро теряет 12 копеек

Центральный Банк России с 18 мая 2024 года установил официальный курс доллара в размере 90,9873 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 6,34 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,7776 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 12,02 копейки.