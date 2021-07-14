Курс доллара вырос на 6 копеек, евро теряет 39 копеек

Центральный банк России с 15 июля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,1236 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 6,47 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,3917 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 39,03 копейки.