Курс доллара вырос на 61 копейку, евро снизился на 1,01 рубля

Центральный Банк России с 10 января 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,6934 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 26,62 копейки.

Официальный курс доллара в размере 102,2911 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 61,14 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 105,0893 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 101,35 копейки.