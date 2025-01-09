Мурманская область. Арктика (16+)09.01.25 17:45
Курс доллара вырос на 61 копейку, евро снизился на 1,01 рубля
Центральный Банк России с 10 января 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,6934 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 26,62 копейки.
Официальный курс доллара в размере 102,2911 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 61,14 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 105,0893 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 101,35 копейки.
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