Курс доллара вырос на 63 копейки, евро подрос на 61 копейку

Центральный Банк России с 31 мая 2023 года установил официальный курс доллара в размере 80,6872 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 63,17 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,5119 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 61,06 копейки.