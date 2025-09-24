Курс доллара вырос на 64 копейки, евро снижается на 43 копейки

Центральный Банк России с 25 сентября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,7231 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 2,17 копейки.

Официальный курс доллара в размере 83,9914 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 64,08 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,6015 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 43,48 копейки.