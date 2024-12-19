Курс доллара вырос на 64 копейки, евро теряет 55 копеек

Центральный Банк России с 20 декабря 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 14,1860 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 10,99 копейки.

Официальный курс доллара в размере 103,4207 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 64,44 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 107,9576 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 55,07 копейки.