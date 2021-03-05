Курс доллара вырос на 64 копейки, евро теряет меньше копейки

Центральный банк России с 6 марта 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,4275 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 64,11 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,9334 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,87 копейки.