Курс доллара вырос на 64 копейки, евро укрепилось почти на 2 копейки

Центральный банк России с 12 января 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,5157 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 64,00 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,8123 рубля за один евро, по равнению с предыдущим днём он вырос на 1,91 копейки.