Курс доллара вырос на 65 копеек, евро окреп почти на 42 копейки

Центральный Банк России с 30 декабря 2022 года установил официальный курс доллара в размере 719778 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 65,17 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 76,0765 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 41,65 копейки.