Курс доллара вырос на 65 копеек, евро укрепляется на 21 копейку

Центральный Банк России с 15 ноября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,6596 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 6,16 копейки.

Официальный курс доллара в размере 99,0180 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 65,23 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 104,5016 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 21,15 копейки.