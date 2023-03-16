Курс доллара вырос на 66 копеек, евро подрос почти на 27 копеек

Центральный Банк России с 17 марта 2023 года установил официальный курс доллара в размере 76,4095 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 66,38 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 81,1418 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 26,55 копейки.