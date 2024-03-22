Курс доллара вырос на 66 копеек, евро снижается почти на 15 копеек

Центральный Банк России с 23 марта 2024 года установил официальный курс доллара в размере 92,6118 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 66,19 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,2170 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 14,80 копейки.