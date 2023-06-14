Мурманская область. Арктика (16+)14.06.23 16:10
Курс доллара вырос на 68 копеек, евро укрепилось почти на 68 копеек
Центральный Банк России с 15 июня 2023 года установил официальный курс доллара в размере 84,3249 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 68,44 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 91,0668 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 67,69 копейки.
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