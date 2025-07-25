Курс доллара вырос на 69 копеек, евро прибавил 1 копейку

Центральный Банк России с 26 июля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0659 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,07 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,5527 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 69,04 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,3508 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,46 копейки.