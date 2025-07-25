Мурманская область. Арктика (16+)25.07.25 17:44
Курс доллара вырос на 69 копеек, евро прибавил 1 копейку
Центральный Банк России с 26 июля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0659 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,07 копейки.
Официальный курс доллара в размере 79,5527 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 69,04 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 93,3508 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,46 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Наследство ковида: удалёнка, автоматизация, EdTech и более лояльное отношение к больничным
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-
Последние комментарии
Марианна
24.07.25 10:45
Наверное, не от травм скончалась, а от ранений.
Комментарий к новости:На полуострове Рыбачий перезахоронили останки защитницы советского Заполярья
Дарья
03.07.25 12:03
Добрый день. Почему не могу пройти регистрацию, гражданский персонал? *** Дарья, вопрос несколько непонятный. "Личный кабинет военнослужащего" на сайте Минобороны предназначен только для военнослужа
Анна
02.07.25 20:40
Здравствуйте! Благодарю за ответ. Простите, не обратила внимания на дату публикации. Конечно, интересует 2025 год. И конкретно, проведение торжественных мероприятий 27 июля. Но возможно, еще рано зад
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
-Скоро в эфире19:00«ДНК России». Документальный цикл (16+)19:30«Зови меня дрозд». Художественный фильм (16+)21:05«Порочная страсть». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Четверть опрошенных ФОМом россиян считают себя бедными, 1% – богатыми-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 69 копеек, евро прибавил 1 копейку-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС начался плановый ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 июля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября 2026 года представители коренных малочисленных народов смогут вести традиционное рыболовство без подачи заявлений