Курс доллара вырос на 69 копеек, евро прибавляет почти 26 копеек

Центральный Банк России с 20 декабря 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,4463 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 11,35 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,7220 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 69,19 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,5120 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 25,96 копейки.