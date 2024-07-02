Мурманская область. Арктика (16+)02.07.24 17:25
Курс доллара вырос на 69 копеек, евро снижается на 26 копеек
Центральный Банк России с 3 июля 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,9017 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 9,98 копейки.
Официальный курс доллара в размере 87,9921 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 69,49 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 93,6950 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 26,32 копейки.
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Последние комментарии
Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
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Tatuana
26.06.24 10:26
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