Курс доллара вырос на 69 копеек, евро снижается на 26 копеек

Центральный Банк России с 3 июля 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,9017 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 9,98 копейки.

Официальный курс доллара в размере 87,9921 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 69,49 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,6950 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 26,32 копейки.