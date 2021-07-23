Курс доллара вырос на 7 копеек, а евро теряет почти 8 копеек

Центральный банк России с 24 июля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,7663 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 7,18 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,8451 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 7,76 копейки.