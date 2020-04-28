Курс доллара вырос на 7 копеек, евро – на 1 копейку

Центральный банк России с 29 апреля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 74,5706 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 7,46 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 80,7749 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 1,38 копейки.