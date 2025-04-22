Курс доллара вырос на 70 копеек, евро прибавляет почти на 37 копеек

Центральный Банк России с 23 апреля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1123 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 4,75 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,4620 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 70,23 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,0400 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 36,86 копейки.