Курс доллара вырос на 70 копеек, евро укрепляется почти на 64 копейки

Центральный Банк России с 9 мая 2024 года установил официальный курс доллара в размере 91,8239 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 70,08 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,9461 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 63,99 копейки.