Курс доллара вырос на 72 копейки, евро подрос на 5 копеек

Центральный Банк России с 28 февраля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 75,4323 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 72,36 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 79,6230 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 5,14 копейки.