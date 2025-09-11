Курс доллара вырос на 74 копейки, евро опустился почти на 9 копеек

Центральный Банк России с 12 сентября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,9373 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 4,12 копейки.

Официальный курс доллара в размере 85,6647 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 74,36 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,7367 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 8,79 копейки.