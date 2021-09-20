Курс доллара вырос на 77 копеек, евро – почти на 42 копейки

Центральный банк России с 21 сентября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,3315 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 77,13 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 85,8785 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 41,71 копейки.