Курс доллара вырос на 78 копеек, евро - на 41 копейку

Центральный Банк России с 18 мая 2023 года установил официальный курс доллара в размере 80,7642 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 78,44 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,5749 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 41,30 копейки.