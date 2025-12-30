Курс доллара вырос на 78 копеек, евро укрепилось почти на 62 копейки

Центральный Банк России с 31 декабря 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1592 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 10,91 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,2267 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 78,01 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,0938 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 61,63 копейки.