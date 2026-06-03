Курс доллара вырос на 78 копеек, евро укрепился на 51 копейку

Центральный Банк России с 4 июня 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,8262 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 9,50 копейки.

Официальный курс доллара в размере 73,3436 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 78,39 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 85,1243 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 51,47 копейки.