Курс доллара вырос на 79 копеек, евро теряет 19 копеек

Центральный Банк России с 14 января 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,8184 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 13,18 копейки.

Официальный курс доллара в размере 102,7081 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 79,35 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 104,8556 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 19,08 копейки.