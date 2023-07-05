Курс доллара вырос на 79 копеек, евро укрепился почти на 68 копеек

Центральный Банк России с 6 июля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 90,3380 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 79,30 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,4144 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 67,62 копейки.