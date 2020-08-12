Курс доллара вырос на 8 копеек, евро – на 3 копейки

Центральный банк России с 13 августа 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,2351 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 8,29 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 85,9560 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 3,14 копейки.