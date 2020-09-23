Курс доллара вырос на 8 копеек, евро потеряло 23 копейки

Центральный банк России с 24 сентября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 76,3545 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 8,34 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,2608 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 23,05 копейки.