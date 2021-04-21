Курс доллара вырос на 80 копеек, евро - на 54 копейки

Центральный банк России с 22 апреля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 76,8198 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 80,43 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,2913 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 54,06 копейки.