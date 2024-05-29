Курс доллара вырос на 82 копейки, евро прибавляет 65 копеек

Центральный Банк России с 30 мая 2024 года установил официальный курс доллара в размере 89,2589 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 82,14 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,8910 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 65,27 копейки.