Курс доллара вырос на 84 копейки, евро укрепляется почти на 73 копейки

Центральный Банк России с 10 октября сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,6869 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 10,59 копейки.

Официальный курс доллара в размере 96,9483 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 84,04 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 106,4175 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 72,84 копейки.