Курс доллара вырос на 85 копеек, евро укрепилось на 16 копеек

Центральный Банк России с 22 сентября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,8685 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 85,27 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 60,2110 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 16,03 копейки.