Курс доллара вырос на 86 копеек, евро укрепляется почти на 59 копеек

Центральный Банк России с 26 июня 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0440 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 7,27 копейки.

Официальный курс доллара в размере 75,6347 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 86,09 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 85,7697 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 58,74 копейки.