Курс доллара вырос на 9 копеек, евро – почти на 8 копеек

Центральный Банк России с 15 марта 2024 года установил официальный курс доллара в размере 91,6359 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 9,10 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,2625 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 7,56 копейки.