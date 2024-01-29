Курс доллара вырос на 9 копеек, евро снижается почти на 12 копеек

Центральный Банк России с 30 января 2024 года установил официальный курс доллара в размере 89,6090 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 9,31 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,9777 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 11,68 копейки.