Мурманская область. Арктика (16+)26.09.23 16:15
Курс доллара вырос на 9 копеек, евро теряет почти 26 копеек
Центральный Банк России с 27 сентября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 96,2378 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 9,22 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 101,9888 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 25,65 копейки.
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