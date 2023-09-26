Курс доллара вырос на 9 копеек, евро теряет почти 26 копеек

Центральный Банк России с 27 сентября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 96,2378 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 9,22 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 101,9888 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 25,65 копейки.